Москва отказалась создавать препятствия для въезда украинцев в РФ

Власти России не планируют принимать никаких мер, которые бы усложнили въезд в страну для граждан Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Увязывание законодательных инициатив, упрощающих порядок приема в гражданство РФ с возможностью изменения безвизового режима, неверно. Мы не рассматриваем никаких мер, которые могли бы усложнить въезд в РФ для граждан Украины», — сообщил он в интервью «РИА Новости».

Вместе с введением военного положения после провокации с украинскими судами в Керченском проливе Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.

8 января глава МИД Украины Павел Климкин призвал сделать пожизненным запрет на посещение страны мужчинами из РФ.