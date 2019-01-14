Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд. Такие данные распространили в департаменте статистического анализа Главного таможенного управления КНР в понедельник, 14 января, сообщает ТАСС.

«Таким образом, наши страны впервые преодолели показатель в $100 млрд, поставив исторический рекорд», — заявил глава департамента Ли Куйвэнь.

Он добавил, что Россия вышла на первое место в десятке торговых партнеров по темпам роста торговли.

Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% — до $59,08 млрд.

О том, что Китай и РФ способны увеличить товарооборот значительно и выйти на $100 млрд, заявил 7 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

26 ноября стало известно, что по статистике Харбинской таможни, товарооборот между Россией и провинцией КНР Хэйлунцзян с января по сентябрь этого года вырос на 58% по сравнению с показателями 2017-го и составил 86,7 млрд юаней.