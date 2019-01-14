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В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

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Русская православная церковь, равно как и Константинопольский патриархат, не имеет томоса, поскольку была основана решением церковного собора. Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич в ответ на В ответ на призыв украинского президента Петра Порошенко «показать томос».

При этом Данелевич заметил, что Константинопольский патриархат не «также не имеет томоса».

«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» — цитирует Данилевича RT.

Он напомнил, что Российская православная церковь получила автокефальный и патриарший статус еще в 1593 году — тогда на соборе присутствовали патриархи Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский.

15 декабря при поддержке Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея состоялся так называемый объединительный собор. Главой новообразованной так называемой православной церкви Украины был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний (Сергей Думенко).

5 января в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о автокефалии «новой украинской церкви». Торжественную церемонию предварял молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИДа Павел Климкин, глава ПЦУ «митрополит» Епифаний и ряд других политиков и священнослужителей.

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