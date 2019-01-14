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В Южной Корее введены экстренные меры из-за микропыли в воздухе

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Фото: TASS/ZUMA/Ryu Seung-Il
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Экстренные меры по снижению уровня опасной для здоровья тонкодисперсной пыли РМ 2.5 ввело правительство Республики Корея. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 14 января.

В Сеуле и ряде крупных городов страны был запрещен выезд на улицы автомобилей с нечетными номерными знаками.

Кроме того, в Сеуле вводятся ограничения на передвижение дизельных автомобилей массой более 2,5 т, поставленных на учет до 31 декабря 2005 года. Нарушители запрета будут облагаться штрафом до 100 тыс. вон ($100).

Людям рекомендовано оставаться дома.

Частицы РМ 2.5 крайне опасны для здоровья. Они накапливаются в организме и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и рака легких.

В декабре в Москве зафиксировали повышенное содержание в воздухе вредных веществ.

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