В Южной Корее введены экстренные меры из-за микропыли в воздухе

Экстренные меры по снижению уровня опасной для здоровья тонкодисперсной пыли РМ 2.5 ввело правительство Республики Корея. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 14 января.

В Сеуле и ряде крупных городов страны был запрещен выезд на улицы автомобилей с нечетными номерными знаками.

Кроме того, в Сеуле вводятся ограничения на передвижение дизельных автомобилей массой более 2,5 т, поставленных на учет до 31 декабря 2005 года. Нарушители запрета будут облагаться штрафом до 100 тыс. вон ($100).

Людям рекомендовано оставаться дома.

Частицы РМ 2.5 крайне опасны для здоровья. Они накапливаются в организме и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и рака легких.

В декабре в Москве зафиксировали повышенное содержание в воздухе вредных веществ.