Метель и потепление придут в Москву

Значительное потепление и метель с сильным ветром ожидаются в российской столице в понедельник, 14 января. Как говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в старый Новый год будет как в начале весны -1...3 градусов.

В Москве в течение понедельника будет облачно, ветер будет дуть юго–восточный со скоростью 5–10 м/с, а при порывах будет достигать до 15 м/с. Снег пройдет местами, из-за метели на дорогах возможна гололедица.

Ранее в понедельник стало известно, что во вторник в столице сохранится сильный ветер, будет скользко. Температура воздуха повысится до -3…0 градусов. Синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать россиянам на Крещение.