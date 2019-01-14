Итальянский бегун-экстремал начал тренировки на полюсе холода в Якутии

Итальянский полицейский и бегун-экстремал Паоло Вентурини начал тренировки при –55 градусах в якутском Оймяконе.

Бегун планирует установить рекорд по бегу при низких температурах, которые установятся на следующий неделе.

«Я попробую установить рекорд по классическому марафону при самых низких температурах», — сообщил он корреспонденту ТАСС.

Пока же Вентурини бегает в компании местных лаек, которые тоже не боятся морозов.

«Сегодня оймяконские лайки составили мне компанию при пробежке», — сообщил он.

10 января стало известно, что заблудившаяся туристка из Перми переночевала в горах Челябинской области и провела ночь у костра, пока ее не обнаружили спасатели.

Туристка выжила благодаря альпинистским навыкам. Когда она поняла, что заблудилась, а телефон и фонарик разряжены, то вырыла яму в снегу и развела костер при помощи зажигалки.