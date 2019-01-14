Владелец кафе в Улан-Удэ выплатит штраф из-за отравившихся людей

Владелец кафе в Улан-Удэ, где отравились 150 человек, выплатит штраф в 40 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Бурятии в понедельник, 14 января.

«Обвиняемый вину признал полностью, загладил вред потерпевшим и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на лечение пострадавших», — отметила пресс-служба.

Первые люди с признаками отравления начали обращаться к медикам вечером 12 января 2018 года.

Проверка Роспотребнадзором выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие.

28 декабря стало известно, что в городе Сельцо Брянской области оштрафовали четыре детских сада за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверку проводила городская прокуратура.