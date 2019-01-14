Этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках начался под Вологдой
35 км пути и 24 лапы в упряжке — начался этап Кубка мира «Русский Север». Держать равновесие и управлять псами недостаточно, нужно еще подобрать среди них лидера. Результат зависит от выносливости, а также от настроения собак.
35 км пути и 24 лапы в упряжке — начался этап Кубка мира «Русский Север». Держать равновесие и управлять псами недостаточно, нужно еще подобрать среди них лидера. Результат зависит от выносливости, а также от настроения собак.