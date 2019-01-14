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Экс-глава СБУ будет баллотироваться в президенты Украины

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Фото: ТАСС/Валерий Соловьев
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В президенты Украины будет баллотироваться бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Как следует из соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%). Всего на высший государственный пост претендует более 30 человек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

1 января потенциальный кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах будет «обрубать руки» за коррупцию и кумовство.

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