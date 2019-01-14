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Эксперты оценили выступление российских биатлонистов на Кубке мира в Оберхофе

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Фото: РИА Новости/Денис Костюченко
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Сборная России по биатлону прервала серию неудач на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, где в последний раз она брала медали в сезоне–2014/15.

На четвертом этапе россияне взяли сразу три золота.

Так, Александр Логинов выиграл спринт, одержав первую победу в своей карьере, а женская и мужская сборные выиграли эстафеты.

Женская эстафетная четверка в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой принесла России победу в Оберхофе впервые за семь лет. Эксперты полагают, что это придаст спортсменкам уверенности на последующих этапах КМ.

«Юрлова — проверенный боец, я был уверен, что она отлично отработает свой этап Для Павловой и Васильевой это первый сезон в КМ, а для Куклиной и вовсе гонка на таком уровне была дебютной. Уверен, успех добавит всем трем уверенности в своих силах», — сказал «Известиям» олимпийский чемпион Владимир Барнашов.

Вице-президент СБР трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров указал на большую работу тренерского штаба и отметил прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

Действия россиян в мужской эстафете эксперты и вовсе назвали великолепными и дали прогноз на стартующий 16 января пятый этап КМ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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