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Актер Игорь Золотовицкий рассказал о своем отношении к мату на сцене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Актер МХТ им. А.П. Чехова Игорь Золотовицкий не считает, что даже талантливые режиссеры имеют право ставить спектакли с матом на сцене, но иногда это все-таки допустимо. 

Золотовицкий занят в примерной пьесе «Офелия боится воды», где есть нецензурная лексика, и считает ее применение в спектакле уместным.

«Если это не оскорбляет, не звучит пошло и гадко и если вам как художнику не перечит совесть, можно», — отметил Золотовицкий.

При этом он рассказал, как отказывался участвовать в спектакле «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, пока из текста не убрали мат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Театр — ужасно несправедливое место»

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