Москвичам пообещали резкое потепление в начале недели

Новая рабочая неделя начнется для жителей Москвы с потепления до нуля градусов и метели. Об этом 13 января сообщили в Гидрометцентре России.

При этом в понедельник ожидаются порывы ветра до 15–17 м/с.

«Понедельник, 14 января <...> Местами метель, гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c», — приводит сообщение ТАСС.

Во вторник также сохранится сильный ветер, местами гололедица. Температура воздуха повысится до -3…0 градусов.

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