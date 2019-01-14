В Киеве ввели посуточный туристический сбор

С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты. Об этом сообщает украинское издание «Вести» в воскресенье, 13 января.

За сутки внутреннего туриста могут обязать ежедневно платить до 0,5% от минимальной заработной платы (около 21 гривны — примерно 50 рублей), а иностранца — 5% от этой суммы (около 209 гривен — чуть менее 500 рублей).

Такую плату будут брать с постояльцев не только отелей, но и хостелов, апартаментов и квартир.

7 января Япония ввела налог в размере 1 тыс. иен ($9,2) на выезд из страны для иностранных туристов.

Отмечается, что он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами. Аналогичный налог действует в Австралии и Южной Корее. Туристический сбор также введен в некоторых японских городах.