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Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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В возрасте 83 лет скончался советский и российский театральный актер, режиссер и педагог Евгений Радомысленский. Об этом 13 января сообщила ректор Института современного искусства (ИСИ) Ирина Сухолет.

«Евгений Вениаминович — это наше знамя, вера, камертон. 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда. Мои соболезнования [супруге] Елене Петровне, родным, близким и всем нам, ибо мы поистине осиротели», — написала она в Facebook.

Прощание с артистом состоится 15 января в 11:00 в фойе Большого зала ДК им. Горбунова. Отпевание пройдет в храме Арх. Михаила в 12:20. Похоронят Радомысленского на Троекуровском кладбище.

За свою режиссерскую карьеру Радомысленский поставил более 80 спектаклей, среди которых «Джулия Ламберт» в Московском театре оперетты, «Зойкина квартира» в Школе-студии МХАТ и «Безумный день, или Женитьба Фигаро», отмечает «Газета.ру».

Кроме того, он снял такие фильмы, как «Лебединая песня» и «Эксперимент».

Радомысленскому присвоено звание заслуженного деятеля искусства РСФСР, также он награжден Орденом Дружбы.

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