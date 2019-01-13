Прямой эфир

На Украине составили рейтинг предателей

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.

Сомнительная кампания: чего ждать от Украины в 2019 году
Почему Киев неизбежно продолжит политику провокаций

На первом месте опальных деятелей оказалась исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Ее обвинили в полном провале медицинской реформы и разрушении национальной системы здравоохранения.

На втором месте — председатель политической партии «Наши» Евгений Мураев. Ему напомнили скандальный выход из партии «За жизнь» и обвинение бывших однопартийцев в работе на Москву. Также издание напомнило, что Мураев обещал установить мир в стране, выступая за нейтральный и внеблоковый статус Украины.

Третье место занял глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев, который решил выписать себе премию в $8 млн за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Более того, позже выяснилось, что всю эту сумму менеджер перевел на счет своей матери, которая постоянно проживает в США.

9 января стало известно, что замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Этот ресурс существует с 2014 года. Ресурс был создан при поддержке МВД Украины. Известность он получил после резонансного убийства депутата Верховной рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чьи данные незадолго до их смерти были опубликованы на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кандидат на пост президента Украины рассказал о слежке спецслужб
Претендента на пост президента Украины вызвали на допрос в СБУ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017