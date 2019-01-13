На Украине составили рейтинг предателей

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.

На первом месте опальных деятелей оказалась исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Ее обвинили в полном провале медицинской реформы и разрушении национальной системы здравоохранения.

На втором месте — председатель политической партии «Наши» Евгений Мураев. Ему напомнили скандальный выход из партии «За жизнь» и обвинение бывших однопартийцев в работе на Москву. Также издание напомнило, что Мураев обещал установить мир в стране, выступая за нейтральный и внеблоковый статус Украины.

Третье место занял глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев, который решил выписать себе премию в $8 млн за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Более того, позже выяснилось, что всю эту сумму менеджер перевел на счет своей матери, которая постоянно проживает в США.

9 января стало известно, что замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Этот ресурс существует с 2014 года. Ресурс был создан при поддержке МВД Украины. Известность он получил после резонансного убийства депутата Верховной рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чьи данные незадолго до их смерти были опубликованы на сайте.