Прямой эфир

«Сбежавший» с эвакуатора водитель объяснил свой поступок

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец легковой Kia, ставший героем соцсетей после того, как съехал на своем автомобиле с эвакуатора, рассказал журналистам подробности происшествия, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел около 12:00 мск 13 января в районе аэропорта Внуково. Сотрудники ГИБДД остановили машину и после проверки заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации. Находившейся за рулем мужчина по имени Зариф позвонил фактическому владельцу автомобиля — Владимиру.

Владелец объяснил, что за рулем находился его приятель. «Я несколько месяцев назад продал ему машину. Но так как она «кредитная», то она оформлена на меня и переоформить ее возможности нет», — поделился Владимир.

По его словам, все документы на ТС были в порядке, он прибыл на место инцидента в течение 40 минут. Увидев, что его Kia спешно грузят на эвакуатор, он решил попасть в кабину своего автомобиля и своим ходом спустить его на дорогу.

«У меня свой автосервис, есть опыт и знания и я рассчитал траекторию — съезд с эвакуатора никак не мог повредить ни эвакуатор, ни кого-либо рядом», — резюмировал Владимир.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, однако получил отказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Закон о продлении срока льготной оплаты штрафа за нарушение ПДД вступил в силу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017