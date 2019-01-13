«Сбежавший» с эвакуатора водитель объяснил свой поступок

Владелец легковой Kia, ставший героем соцсетей после того, как съехал на своем автомобиле с эвакуатора, рассказал журналистам подробности происшествия, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел около 12:00 мск 13 января в районе аэропорта Внуково. Сотрудники ГИБДД остановили машину и после проверки заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации. Находившейся за рулем мужчина по имени Зариф позвонил фактическому владельцу автомобиля — Владимиру.

Владелец объяснил, что за рулем находился его приятель. «Я несколько месяцев назад продал ему машину. Но так как она «кредитная», то она оформлена на меня и переоформить ее возможности нет», — поделился Владимир.

По его словам, все документы на ТС были в порядке, он прибыл на место инцидента в течение 40 минут. Увидев, что его Kia спешно грузят на эвакуатор, он решил попасть в кабину своего автомобиля и своим ходом спустить его на дорогу.

«У меня свой автосервис, есть опыт и знания и я рассчитал траекторию — съезд с эвакуатора никак не мог повредить ни эвакуатор, ни кого-либо рядом», — резюмировал Владимир.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, однако получил отказ.