Прямой эфир

Робототехнический фестиваль пройдет в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени 25 января начнется областной этап робототехнического фестиваля среди школьников. На суд жюри «РобоФеста Тюмень – 2019» команды-участники представят разработки по шести направлениям: «Шорт-трек», «РобоКарусель», HELLO, ROBOT! LEGO, HELLO, ROBOT! OPEN, FRО9+ (FLL) и FRО6+ (JR FLL).

Основной темой нынешнего фестиваля является космос, передает megatyumen.ru. В состязании FRО6+ (JR FLL) ребятам предстоит не только презентовать своего робота, но и отправить его в необычайное путешествие на Луну.

Победители регионального этапа поедут на финал всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019», который в марте состоится в Москве, сообщает «Тюменская область сегодня».

Университет для обучения роботов и искусственного интеллекта появится в России к 2035 году. На базе учреждения будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания. Сотрудниками центра будут выпускники профильных направлений вузов.

Как сообщалось в августе, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке открыл первую в России магистратуру по праву кибербезопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Университет для обучения роботов появится в России
Российский робот попал под колеса Tesla в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017