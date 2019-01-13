Робототехнический фестиваль пройдет в Тюмени

В Тюмени 25 января начнется областной этап робототехнического фестиваля среди школьников. На суд жюри «РобоФеста Тюмень – 2019» команды-участники представят разработки по шести направлениям: «Шорт-трек», «РобоКарусель», HELLO, ROBOT! LEGO, HELLO, ROBOT! OPEN, FRО9+ (FLL) и FRО6+ (JR FLL).

Основной темой нынешнего фестиваля является космос, передает megatyumen.ru. В состязании FRО6+ (JR FLL) ребятам предстоит не только презентовать своего робота, но и отправить его в необычайное путешествие на Луну.

Победители регионального этапа поедут на финал всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019», который в марте состоится в Москве, сообщает «Тюменская область сегодня».

Университет для обучения роботов и искусственного интеллекта появится в России к 2035 году. На базе учреждения будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания. Сотрудниками центра будут выпускники профильных направлений вузов.

Как сообщалось в августе, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке открыл первую в России магистратуру по праву кибербезопасности.