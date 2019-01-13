Сторонники автокефалии захватили храм УПЦ в Волынской области

Представители так называемой Православной церкви на Украине (ПЦУ), возникшей на базе двух раскольнических организаций, захватили 13 января храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области. Радикалы отказались впустить в здание даже прибывшего иерарха — епископа Луцкого и Волынского Нафанаила, сообщается на официальном сайте УПЦ.

«Сорвав богослужение, активисты привезли в село «священника» Киевского патриархата (организация, влившаяся в ПЦУ. — Ред.), провозгласив его своим новым настоятелем. Настоятель Свято-Михайловской общины протоиерей Андрей Геналюк вместе с верующими УПЦ были не допущены в храм», — отметили в церкви.

В Волынской епархии рассказали, что в органы правопорядка было подано заявление, после чего полиция прибыла на место инцидента.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению каноничность Русской православной церкви (РПЦ). Свое мнение он высказал во время поездки в Винницу, куда он в воскресенье привез томос об автокефалии украинской «новой церкви».

9 января томос об автокефалии ПЦУ — новой украинской церкви на основе двух раскольнических организаций — подписали все члены синода Константинопольского патриархата.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

15 декабря 2018 года при поддержке Порошенко состоялся так называемый объединительный собор. Главой неканонической религиозной организации был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний.

20 декабря прошлого года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».