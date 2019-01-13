В HeadHunter назвали, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в 2019 году

Люди с рабочими специальностями могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2019 году. Такие выводы были сделаны в результате анализа динамики зарплат в 2018 году, сообщается на сайте российской компании HeadHunter.

«Ситуация с дефицитом и переизбытком специалистов на рынке труда напрямую влияет на уровень заработных плат. Поэтому можно ожидать, что большой разрыв в количестве резюме и вакансий для рабочих специальностей приведет к росту зарплатных предложений для них в 2019 году», — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

Она также подчеркнула, что в прошлом году был зафиксирован не очень большой, но устойчивый рост зарплат среди всех российских работодателей. При этом разрыв между столичными и региональными зарплатами всё еще остается.

Самый заметный рост зарплат за прошедший год произошел в сферах ИТ, логистики и металлургии (от 25 до 29%). Меньше всего изменений — в приборостроении, электронике и сфере гостеприимства (2%). В антирейтинг по уровню зарплат вошли рабочие, кладовщики, продавцы на розничных точках и дворники.

12 января сообщалось, что HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных в январе 2019 года. Больше всего готовы платить врачу-акушеру-гинекологу, репродуктологу в Москве — обещанная зарплата составляет от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ.