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СК проверит информацию о затонувших в реке под Тверью пассажирах трактора

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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В Тверской области следователи начали доследственную проверку из-за гибели двух мужчин, находящихся в провалившемся под лед тракторе, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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В воскресенье, 13 января, около 10:30 мск три жителя деревни Семеновское Кашинского района выехали на тракторе на реку Медведица и провалились под лед. 25-летнему пассажиру удалось спастись. Остальные погибли.

Как уточняет ТАСС, трактор затонул в 20 м от берега. В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что мужчины решили выехать на реку, «чтобы посмотреть, как ловится щука на специальное приспособление». Выжившего пассажира спасли находившиеся неподалеку рыбаки. В ходе экспертизы следователи установят степень трезвости участников инцидента.

В ноябре прошлого года в Иркутской области экскаватор провалился под лед при проведении ремонтных работ. Водитель не смог выбраться из кабины и погиб. Сообщалось, что причиной ЧП была неисправность двигателя.

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