В сейме Литвы наградили сражавшихся с советской армией партизан

В сейме (парламенте) Литовской Республики 13 января состоялось награждение премиями Свободы семи партизан, сражавшихся против советского режима. Торжество было приурочено к национальному празднику — Дню защитника свободы, сообщает местное издание Delfi.

Отмечается, что все семеро вели антисоветскую вооруженную борьбу в разных округах страны.

«Литва сопротивлялась. Мир не знал аналогов, чтобы такой малый народ 10 лет вел вооруженную борьбу против такой брутальной, не считающейся ни с кем империи зла», — сказал один из награжденных, Йонас Кадженис-Беда.

В МИД России еще летом 2017 года заявили, что националистическая элита Литвы подгоняет исторические события под мифологию о «лесных братьях». В ведомстве тогда отметили, что эти самые партизаны, «с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР».

Литовские антисоветские партизаны, они же «лесные братья», вели свою борьбу против частей Советской армии и органов государственной безопасности СССР в послевоенные годы. Многие из них в период Второй мировой войны отметились сотрудничеством с оккупационным немецким режимом. Последним партизаном, признанным СССР, был обнаруженный в 1956 году Антанас Крауляс.

Лидер партии «Эстония 200» Кристина Каллас 9 января объяснила появление в Таллине плакатов, на которых русских и эстонцев призывают ждать транспорт по отдельности. По ее словам, скандальная социальная реклама была призвана обратить внимание населения на проблему разобщенности двух народов.