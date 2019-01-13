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Фильм «Социальная сеть» может получить продолжение

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Фото: WDSSPR
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Драма режиссера Дэвида Финчера «Социальная сеть» может получить продолжение. Такое мнение высказал автор сценария картины Аарон Соркин, получивший «Оскар» за работу над фильмом. Об этом сообщает сайт «Киноафиша».

«После того, как появился фильм, с Facebook и Марком Цукербергом случилось много очень интересных драматических событий. Например, судебные процессы с близнецами Винклвосс и Эдуардо Саверином, в которых Цукерберг цинично избавился от тех, с кем когда-то начинал общее дело» — сказал он.

Соркин также отметил, что продюсер Скотт Рудин уже прислал ему несколько писем на электронную почту с предложением поработать над продолжением.

Фильм «Социальная сеть» был снят в 2010 году и собрал в прокате $225 млн при бюджете $40 млн. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер. Первая часть картины рассказывает о создании крупнейшей социальной сети в мире Facebook, основателем которой является Марк Цукерберг.

8 января сообщалось, что американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment снимет продолжение фильма «Веном», основанного на комиксах издательства Marvel. Отмечается, что работа над фильмом уже началась. Сценарий для сиквела будет писать Келли Марсель, которая также была одним из авторов сценария для первой части фильма.

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