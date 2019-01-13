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Глава Бразилии поздравил участников поимки террориста Баттисти

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Фото: Global Look Press/dpa/Alan Morici
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Президент Бразилии Жаир Болсонару передал свои поздравления всем тем, кто приложил усилия к поимке итальянского боевика и экс-лидера леворадикальной организации «Вооруженные пролетарии за коммунизм» Чезаре Баттисти.

«Поздравляем всех ответственных за поимку террориста Чезаре Баттисти! Наконец-то справедливость восторжествует и итальянский убийца будет наказан», — написал бразильский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Итальянское издание La Repubblica отмечает, что террорист был задержан в ночь на 13 января в городе Санта-Крус в Боливии.

Бывший левый радикал Чезаре Баттисти был приговорен в Италии к четырем пожизненным срокам за убийства и ограбления, организованные им в 1970-х годах. С 1990 года он жил во Франции, но в 2004 году вынужден был бежать в Латинскую Америку из-за согласия Парижа экстрадировать его на родину.

С того момента он находился в Бразилии и даже был арестован в 2007 году. Но благодаря протекции на тот момент президента страны, коммуниста Лула да Силвы, смог получить статус политического беженца. В декабре 2018 года экс-президент Бразилии Мишел Темер подписал указ об экстрадиции Баттисти.

Президент США Дональд Трамп заявил 6 января, что вооруженные силы страны ликвидировали террориста Джамала аль-Бадави, причастного к организации теракта против эсминца USS Cole в 2000 году.

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