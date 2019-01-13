В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

Норильский аэропорт Алыкель и дорога к нему были закрыты из-за погодных условий и ухудшения видимости в результате снегопада. Об этом 13 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС по Красноярскому краю.

«С 8:15 (4:15 мск) на автодороге краевого значения Норильск – Кайеркан – Алыкель (протяженность 40 км) в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для транспорта категории «В». Автобусы 31 маршрута осуществляют движение по расписанию. С 10:40 (6:40 мск) автодорога Дудинка – Алыкель – Норильск закрыта для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения ввели до утра. На выезде из города дежурит наряд ДПС. Расчисткой дороги от снега занимаются несколько бригад, также действуют стационарные и передвижной пункты обогрева.

11 января из-за непогоды был закрыт аэропорт Волгограда. Авиарейс компании S7 Airlines Москва–Волгоград был направлен на запасной аэродром в Астрахани.