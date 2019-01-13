В Польше заявили о необходимости ЕС и НАТО выработать позицию по скандалу с Huawei

Европейский союз и НАТО должны выработать общую позицию в связи со шпионским скандалом вокруг китайской компании Huawei. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский.

Отвечая на вопрос о том, должно ли правительство Польши выдворить с польского рынка Huawei, Брудзиньский сказал, что «такого типа аргументы звучат всё чаще не только в Польше, но и в других странах», передает ТАСС.

Среди таких стран министр назвал Канаду и ряд других государств НАТО.

«По этому вопросу самым разумным было бы появление общей позиции стран ЕС и НАТО», — отметил он.

Ранее, 11 января, стало известно, что польская полиция задержала в Варшаве высокопоставленного сотрудника компании Huawei по обвинению в шпионаже. Также спецслужбы провели обыски в офисах Huawei и телекоммуникационного провайдера Orange Polska, изъяв по итогам проверки некоторые документы компаний.

14 августа 2018 года стало известно, что новый оборонный бюджет США на следующий финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение американскими госучреждениями оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Американские власти полагают, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР, а на их продукции могут устанавливаться программы для слежки за пользователями устройств. В свою очередь китайские производители неоднократно отрицали подобные обвинения в свой адрес.