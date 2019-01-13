Один человек пострадал при столкновении пяти машин в Тульской области

Днем 13 января в городе Донском Тульской области случилось массовое ДТП. На улице Новомосковской микрорайона Новоугольный столкнулись пять автомобилей: Volkswagen, Chevrolet, Renault и две «Газели».

Травмы получил один человек, пишет ИА «Тульские известия». К месту аварии незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Напомним, среди погибших в массовом ДТП в американском штате Флорида были пятеро детей, которые направлялись в Disney World. Крупная авария произошла вечером 3 января на шоссе № 75. Два автомобиля столкнулись с тягачами, перевозившими дизельное топливо, что повлекло за собой возгорание.