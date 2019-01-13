Первый в Липецкой области полумарафон пройдет весной

Первый в истории Липецкой области полумарафон пройдет в столице региона. Кроме основной дистанции 21.1 км, будут организованы забеги на 10 или 3 км, а дети преодолеют 500-метровку.

Маршрут пока не утвержден, так как нужно согласовать перекрытия дорог в центре Липецка. Ориентировочная дата проведения полумарафона — 26 мая, отмечает Lipetskmedia.

В городе 6 января прошел праздничный забег в честь 65-летия со дня образования Липецкой области. Всем участникам, пробежавшим 6,5 км по центральным улицам, подарили билеты на главный каток города.