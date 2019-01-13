В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК

Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в мае прошлого года. Мальчик рассказал, что остался без присмотра, так как проживающие с ним взрослые выпили и заснули. Информация была передана в следственный отдел города Барнаула для проверки. Следователи установили, что в действиях родителей мальчика усматриваются признаки преступления согласно ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Также в ходе анализа работы телефонной линии «Ребенок в опасности» следователи выявили порядка 7 тыс. звонков, поступивших от детей в течение года. Отмечается, что большинство соединений касались предоставления различной информации: номер полиции, скорой помощи, такси.

9 января сообщалось, что в Одессе няня, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка. Мать ребенка вызвала полицию и заперла няню в комнате, чтобы она не сбежала. Злоумышленницу забрали в отделение.