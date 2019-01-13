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США расширят военную авиабазу в Катаре

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tsgt. Terrica Y. Jones
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Власти Катара и Соединенных Штатов подписали 13 января соглашение, предусматривающее расширение авиабазы Эль-Удейд ВВС США на территории эмирата. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя», — цитирует Помпео ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент в Дохе проходит второй стратегический диалог США–Катар. База Эль-Удейд считается крупнейшим местом дислокации американских ВВС на Ближнем Востоке.

8 января посланник государственного департамента США по урегулированию ситуации вокруг Катара — отставной генерал Энтони Зинни — принял решение оставить свою должность.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Полноценного восстановления отношений не произошло до сих пор, хотя в декабре 2018 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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