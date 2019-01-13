Цех по производству арматуры загорелся в Екатеринбурге

Утром в воскресенье, 13 января, в Екатеринбурге горел цех по производству арматуры, расположенный на улице 40 лет ВЛКСМ. До приезда экстренных служб из горящего здания самостоятельно выбрались 30 работников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. На борьбу с пожаром ушло 10 минут, отмечает ИА «Ура.ру». Пострадавших нет. Специалисты выясняют причины ЧП. Цех работает в обычном режиме.

В Оренбургской области 10 января было возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе промышленного цинкования в Новосергиевском районе. Работников подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Размер ущерба оценивается как крупный.