В ЛНР назвали фейком сообщение Киева о задержании луганского танкиста

Отчет нацполиции Украины о задержании бывшего танкиста самопровозглашенной Луганской Народной Республики вызывает вопросы, указанная там информация не соответствует действительности. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее штаб операции объединенных сил заявил о задержании бывшего танкиста «54-й танковой бригады» ЛНР.

Марочко отметил, что фамилия танкиста не названа, кроме того, указана несуществующая танковая бригада, в которой, по заявлению Киева, якобы служил задержанный.

«Низкопробный фейк…» — подытожил представитель ЛНР.

Ранее в январе МВД ЛНР сообщило, что офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» вооруженных сил Украины (ВСУ) продал ведомству сведения о дислокации ряда подразделений украинской армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).