Bild сообщила об угрозах немецким компаниям со стороны США из-за СП-2

Газета Bild сообщила, что американский посол в Германии Ричард Гренелл разослал письма с угрозами немецким компаниям. По данным издания, в них он предупредил о возможных санкциях в случае поддержки «Северного потока — 2» (СП-2).

Также Гренелл отметил, что запуск газопроводов «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» несет опасность для Украины, поскольку она перестанет получать доходы от транзита газа и станет уязвимой для «интервенций со стороны России», что, в свою очередь, подорвет безопасность Европы.

«Если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (соответствующих проектах. — Ред.), это может повлечь за собой введение санкций», — цитирует издание ТАСС.

Гренелл также отметил, что запуск газопроводов «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» несет опасность для Украины, поскольку она перестанет получать доходы от транзита газа и станет уязвимой для «интервенций со стороны России», что, в свою очередь, подорвет безопасность Европы.

Строительство газопровода

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров. Против строительства выступают США, Украина, Польша, Латвия, Литва.

Последняя опасается потери транзита российского топлива через свою территорию, в то время как США неоднократно заявляли о желании продавать Европе собственный газ.

Так, 12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.

Резолюция Европарламента

12 декабря Европарламент выступил за прекращение реализации проекта «Северный поток – 2». В принятой им резолюции говорится, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы.

После этого в пресс-службе кабинета министров ФРГ заявили, что позиция Германии по газовому проекту «Северный поток – 2» из-за резолюции не изменится. Принятую Европарламентом резолюцию по «Северному потоку – 2» прокомментировали и Финляндии. Советник министерства занятости и экономики страны Кари Клемм заявил, что позиция Хельсинки по вопросу реализации газопровода также остается неизменной. По его словам, все выданные финской стороной разрешения на его строительство продолжают действовать.

В свою очередь в Совете Федерации выразили надежду на то, что этот документ не повлияет на решимость Германии, России, других участников проекта, который выгоден всем сторонам.

Так, первый зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров полагает, что решение было принято под влиянием США, которые всеми силами стараются заблокировать строительство газопровода. Он также напомнил, что все резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.