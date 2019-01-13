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Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута

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Фото: commons.wikimedia.org/Artem Katranzhi
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В аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс по маршруту Сургут–Махачкала. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Отмечается, что лайнер совершил экстренную посадку по техническим причинам, среди пассажиров пострадавших нет.

10 января стало известно, что самолет, летевший из Красноярска в Москве, экстренно сел в аэропорту Нижневартовска из-за недомогания пассажира.

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