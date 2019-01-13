Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Российский нападающий Артемий Панарин клуба «Коламбус Блю Джекетс» забил победный гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Таким образом «Коламбус» прервал победную серию «Вашингтона» из трех матчей.
9 января Панарину один из баров в городе Коламбус (штат Огайо, США) предложил пожизненный запас водки, если он останется в клубе.