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Трамп рассказал о превосходстве американской экономики

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.

«Наша экономика — самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял. Китайская (экономика. — Ред.) сократилась на 38%, российская экономика не в лучшем состоянии, да и у других стран тоже», — цитирует его ТАСС.

З января Трамп заявил, что миллиарды долларов поступают в казну США благодаря торговым пошлинам, которые Вашингтон ввел в прошлом году в отношении товаров из Китая и из других государств.

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