Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до –5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 13 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Столбики термометра покажут от –5 до –3.
Местами в столице и Подмосковье возможен небольшой снег и гололедица.
Ветер западный и юго-западный с порывами 5–10 м/c, пишет «Газета.ру».
Накануне в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвали водителей быть внимательней и осторожней из-за возможного ухудшения видимости и снегопада.