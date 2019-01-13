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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Облачная погода, небольшой снег и до –5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 13 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометра покажут от –5 до –3.

Местами в столице и Подмосковье возможен небольшой снег и гололедица.

Ветер западный и юго-западный с порывами 5–10 м/c, пишет «Газета.ру».

Накануне в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвали водителей быть внимательней и осторожней из-за возможного ухудшения видимости и снегопада.

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