Автор оптической иллюзии предложил найти животное на полосатой картинке

В соцсетях набирает популярность новая оптическая иллюзия, которая появилась в Twitter инженера по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишеля Дикинсона.

Специалист предложил всем желающим отыскать на «полосатой картинке» животное.

По его словам, зверя можно разглядеть, если потрясти головой. Пользователи отметили, что потрясти экран телефона тоже помогает.

Некоторые написали, что видят кота, некоторые заявили, что на картинке собака.

«Может, я что-то упустил? Я вижу кота с белыми вертикальными линиями, когда не трясу головой. Что еще там? Меняется изображение на собаку?» — поинтересовался Alan.

«Верите или нет, изображение в цвете. Кроме того, если вы хорошо сконцентрировались, вы можете увидеть изображение, не тряся головой. Это также работает, если вы стоите на одной ноге с пальцем в ухе», –– дал странный совет redacted.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 января 2019 г.

