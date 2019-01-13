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На Украине загорелся нефтехимический завод

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В украинском городе Калуш горит нефтехимический завод «Карпатнефтехим». Предприятие тушат 90 человек, на место выехало 18 единиц спецтехники. Спустя почти три часа спасателям удалось локализовать пожар, тем не менее огонь полностью до сих пор не потушили. 

По словам мэра города, причина ЧП — возгорание топлива. Инженеры завода перекрыли задвижки и приостановили подачу пирогаза в установки. Принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов. Выбросов вредных веществ в воздух, со слов местных властей, нет.

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