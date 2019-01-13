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Череп человека возрастом более 10 тыс. лет обнаружен в Китае

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Фото: xinhuanet.com
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На севере Китая археологи обнаружили человеческий череп возрастом более 10 тыс. лет. Об этом сообщило 12 января издание «Синьхуа».

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Находка сделана на границе Китая, Монголии и России в районе города Маньчжоули.

Для определения точного возраста черепа ученые использовали радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что его обладатель жил примерно 10 113 лет назад.

На месте раскопок также нашли еще три древних черепа возрастом от 7,4 тыс. до 1 тыс. лет, рассказала сотрудник Института археологии Пекинского университета У Сяохун.

Исследования в этом районе ведутся с весны 2018 года.

4 января сообщалось, что археологи обнаружили в Мексике храм древнего ацтекского божества.

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