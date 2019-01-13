В Японии макаки по проводам перебрались через заснеженное поле

Японские макаки, гуляющие по высоковольтным проводам в городе Муцу, удивили пользователей Сети.

Ролик демонстрирует, что обезьяны перебрались через заснеженное поле по высоковольтным линиям электропередачи.

Возможно, макаки не захотели соприкасаться со снегом и так решили перебраться через поле, сообщает телеканал «Звезда».

Японские макаки — самый северный вид обезьян, но холода они не любят.

8 января сообщалось, что в Италии по причине арктического циклона произошло резкое снижение температуры. Чтобы спасти крупный рогатый скот, некоторые местные фермеры были вынуждены одеть животных.