Марадона доставлен в больницу на операцию

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса. В ближайшее время 58-летнему Марадоне проведут плановую операцию, сообщает агентство Reuters.

5 января уже сообщалось о госпитализации главного тренера мексиканского «Дорадос» и бывшего нападающего сборной Аргентины с внутренним кровотечением, однако позже Марадону выписали.

По данным агентства, кровотечение возникло в желудке экс-футболиста из-за грыжи, однако серьезной опасности его здоровью это не несет.

Обнаружить проблему удалось во время стандартного обследования перед отъездом аргентинца в Мексику.

Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Он также был главным тренером в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, сборной Аргентины и белорусских команд.

В июне Диего Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией.