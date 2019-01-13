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Американки стали чаще умирать от передозировки

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Смертность от передозировки наркотиков среди американских женщин от 30 до 64 лет выросла на 260% за последние два десятилетия. Такие цифры приводит NBC.

Самый большой всплеск смертей из-за передозировок наркотиками в США приходится на долю женщин среднего возраста, и это весьма тревожная тенденция, отмечает телеканал. 

При этом иногда роковая зависимость начинается с приема обезболивающих лекарств, которые прописал доктор.

И хотя у мужчин в США вероятность смерти от передозировки по-прежнему гораздо выше, статистика показывает, что для женщин риск высок, как никогда. 

Ситуация осложняется тем, что эта категория населения зачастую не желает обращаться за помощью.

«Это наши мамы, наши тети, наши бабушки. Люди, с которыми мы работаем и занимаемся фитнесом», — приводит слова врача детской больницы Primary Children’s Hospital Дженнифер Пламб ИноТВ.

В 2017 году президент США Дональд Трамп распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с наркоманией в стране и присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

25 октября президент Трамп подписал законопроект, направленный на борьбу с опиоидной зависимостью.

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