«Оскар» будут вручать без ведущего
Кинопремию «Оскар» в этом году будут вручать без ведущего.
Изначально на роль ведущего выбрали комедийного актера Кевина Харта. Но от артиста потребовали извинений за шутки про геев 9-летней давности.
Харт не стал церемониться и отказался стать ведущим. Академия не стала искать замену и отказалась от модератора вообще.
Разные актеры будут по очереди объявлять сегменты церемонии.
Также соберут команду «Мстителей», дабы привлечь зрителя и поднять рейтинг.
Кинопремию «Оскар» в этом году будут вручать без ведущего.
Изначально на роль ведущего выбрали комедийного актера Кевина Харта. Но от артиста потребовали извинений за шутки про геев 9-летней давности.
Харт не стал церемониться и отказался стать ведущим. Академия не стала искать замену и отказалась от модератора вообще.
Разные актеры будут по очереди объявлять сегменты церемонии.
Также соберут команду «Мстителей», дабы привлечь зрителя и поднять рейтинг.