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«Оскар» будут вручать без ведущего

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Кинопремию «Оскар» в этом году будут вручать без ведущего. 

Изначально на роль ведущего выбрали комедийного актера Кевина Харта. Но от артиста потребовали извинений за шутки про геев 9-летней давности.

Харт не стал церемониться и отказался стать ведущим. Академия не стала искать замену и отказалась от модератора вообще.

Разные актеры будут по очереди объявлять сегменты церемонии.

Также соберут команду «Мстителей», дабы привлечь зрителя и поднять рейтинг.

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