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Нефтехимический завод загорелся на Украине

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Фото: РЕН ТВ
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Крупный пожар произошел на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины, сообщило 13 января МВД cтраны.

Завод располагается в городе Калуш, специализируется на производстве нефтехимической и химической продукции и является единственным на Украине производителем этилена, пропилена, бензола и каустической соды.

«В 21:08 (22:08 иск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО «Карпатнефтехим». Инженерным персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что специалисты принимают меры для охлаждения расположенных рядом объектов. Предположительно возгорание произошло на установке олефинов, которая была введена в эксплуатацию в 2016 году.

К тушению пожара привлечены 90 человек и 18 единиц техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия для окружающей среды пока не оценены.

В мае сообщалось, что в Луизиане загорелся один из крупнейших химических заводов США. Власти штата эвакуировали население районов в радиусе 8 км от предприятия.

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