Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Причиной инцидента стало неубравшееся шасси, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что посадка прошла без эксцессов. На борту самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

По информации «Пятого канала», воздушное судно принадлежит авиакомпании «Северный ветер».

11 января вылетевший из Ульяновска в российскую столицу пассажирский самолет Ту-214 был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Ульяновск-Восточный. Отмечалось, что причиной возвращения могли стать неполадки с шасси.

По данным «Яндекс.Расписания» на 21:37 12 января, в столичных аэропортах задерживаются порядка 20 рейсов, еще 16 были отменены.