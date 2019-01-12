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Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Причиной инцидента стало неубравшееся шасси, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что посадка прошла без эксцессов. На борту самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

По информации «Пятого канала», воздушное судно принадлежит авиакомпании «Северный ветер».

11 января вылетевший из Ульяновска в российскую столицу пассажирский самолет Ту-214 был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Ульяновск-Восточный. Отмечалось, что причиной возвращения могли стать неполадки с шасси.

По данным «Яндекс.Расписания» на 21:37 12 января, в столичных аэропортах задерживаются порядка 20 рейсов, еще 16 были отменены.

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