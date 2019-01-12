Прямой эфир

Порошенко отдал всю свою зарплату на благотворительность

0
Фото: TASS/Efrem Lukatsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Петр Порошенко отдал всю свою зарплату на благотворительность. Речь идет о его доходах на посту главы государства. В прошлом году их размер за вычетом налогов составил 270,5 тыс. гривен (около 642,5 тыс. рублей), пишет Ukrainian News Agency. При этом название благотворительной организации не указывается.

Настиг злой срок: в конце года на Украине началась предвыборная борьба
Первым в нее вступил президент страны Петр Порошенко

В публикации отмечается, что по состоянию на 1 января задекларированный доход Порошенко за 2018 год составил свыше 1,3 млрд гривен (более 3 млрд рублей). Это почти в 82 раза больше его заработка за 2017 год, который составил 16,3 млн гривен (около 38,6 млн рублей).

В администрации президента заявили, что часть полученных украинским лидером от компании Rothschild Trust дивидендов (1,1 млрд гривен, или 2,6 млрд рублей) также будет перечислена в благотворительный фонд.

При этом там добавили, что в общей сложности глава государства потратил на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 год включительно более 1,2 млрд гривен (2,8 млрд рублей) личных накоплений, из них на армию — не менее 500 млн гривен (почти 1,2 млрд рублей).

Совместно с другими меценатами лидер Украины участвовал в помощи детской больнице «Охматдет», Институту сердца, Центру детской кардиологии и хирургии, Национальному институту рака и театру на Подоле.

Полную декларацию за 2018 год Порошенко обязан предоставить до президентских выборов, которые запланированы на 31 марта. Избирательная кампания стартовала 31 декабря прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил о финансовой стабильности на Украине
Rothschild Trust выплатил Порошенко $20 млн дивидендов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017