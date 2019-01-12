Два человека погибли при взрыве в Париже

Двое погибли и больше 30 пострадали в результате взрыва в девятом округе Парижа. Минимум 12 раненых находятся в критическом состоянии. Причиной взрыва стала утечка газа в булочной, весь первый этаж разрушен. В соседних домах выбиты стекла и сломаны рамы, жителей эвакуировали.

Взрыв произошел в северной части центра Парижа, выше Больших бульваров. В девятом округе также расположена опера и знаменитые магазины на бульваре Осман.