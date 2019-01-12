В США обновили рекорд по времени приостановки работы правительства

Шатдауну в Америке «исполнилось» 22 дня. Это самый затяжной кризис в истории США. Прошлое «достижение» в 21 день принадлежало Биллу Клинтону. В этот раз противостояние главы государства Дональда Трампа и демократов в конгрессе затянулось. Пока представители двух партий спорят — долги Белого дома растут. Коммунальщики подсчитывают, когда им стоит отключать подачу воды.

Агенты секретной службы обеспечивают безопасность президента бесплатно. Охранники в аэропортах уже отказываются работать без зарплаты. Музеи, национальные парки работают с перебоями. Едва удается сводить концы с концами 50 тыс. дипломатов США за рубежом.

Нынешний бюджетный кризис начался 22 декабря из-за разногласий двух партий. Трамп и республиканцы хотят получить деньги на строительство стены. Демократы не одобряют расходы на возведение барьера на границе с Мексикой.