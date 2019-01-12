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Около 100 протестующих задержаны во Франции

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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В ходе массовых протестов «желтых жилетов» 12 января в Париже были задержаны 102 человека. Порядка 200 манифестантов отказываются покидать площадь Звезды, сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление города.

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По данным агентства, во французской столице продолжаются столкновения между сотрудниками правопорядка и «желтыми жилетами». В настоящее время полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы вытеснить толпу с улиц.

11 января в Елисейском дворце, в ходе ежегодного приема булочников и кондитеров, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что беспорядки на улицах страны связаны с тем, что граждане не прикладывают должных усилий в труде и при этом рассчитывают чего-то добиться.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции «желтые жилеты».

Массовые демонстрации начались в стране в середине ноября из-за намерения французских властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. В начале декабря власти страны пошли навстречу демонстрантам. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, также добиваясь отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

12 января в булочной в Париже произошел взрыв. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в результате происшествия погибли два человека. Медицинская помощь при этом потребовалась 37 пострадавшим, у всех — легкие травмы. По данным властей, наиболее вероятная причина инцидента — утечка газа.

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