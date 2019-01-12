Около 100 протестующих задержаны во Франции

В ходе массовых протестов «желтых жилетов» 12 января в Париже были задержаны 102 человека. Порядка 200 манифестантов отказываются покидать площадь Звезды, сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление города.

По данным агентства, во французской столице продолжаются столкновения между сотрудниками правопорядка и «желтыми жилетами». В настоящее время полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы вытеснить толпу с улиц.

11 января в Елисейском дворце, в ходе ежегодного приема булочников и кондитеров, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что беспорядки на улицах страны связаны с тем, что граждане не прикладывают должных усилий в труде и при этом рассчитывают чего-то добиться.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции «желтые жилеты».

Массовые демонстрации начались в стране в середине ноября из-за намерения французских властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. В начале декабря власти страны пошли навстречу демонстрантам. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, также добиваясь отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

12 января в булочной в Париже произошел взрыв. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в результате происшествия погибли два человека. Медицинская помощь при этом потребовалась 37 пострадавшим, у всех — легкие травмы. По данным властей, наиболее вероятная причина инцидента — утечка газа.