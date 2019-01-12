Водитель автобуса спасла ребенка в США

Водитель автобуса в США спасла ребенка. Женщина увидела мальчика на тротуаре и остановилась. Босоногому путешественнику оказалось не больше полутора лет. Водитель перебежала дорогу и забрала мальчика в кабину. Пришлось дождаться полицию в автобусе, про маршрут все забыли. Пассажиры не стали скандалить, одна женщина отдала свое пальто. Полиция считает, что мать ребенка страдает психическими расстройствами.